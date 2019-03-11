Военный автомобиль «Панцирь-С1» опрокинулся во Владивостоке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/239/12236239/78787-pic905-895x505-97949.jpg">

Военный автомобиль «Панцирь-С1» опрокинулся на трассе во Владивостоке, передает РИА «Новости».

Движение на трассе заблокировано. На месте работает наряд дорожно-патрульной службы.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, военнослужащие не пострадали при опрокидывании военного «Камаза» на трассе.

Ранее под Сочи ЗРПК «Панцирь-С1» не вписался в поворот и перевернулся.