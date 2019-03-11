Военный автомобиль «Панцирь-С1» опрокинулся во Владивостоке
Военный автомобиль «Панцирь-С1» опрокинулся на трассе во Владивостоке, передает РИА «Новости».
Движение на трассе заблокировано. На месте работает наряд дорожно-патрульной службы.
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, военнослужащие не пострадали при опрокидывании военного «Камаза» на трассе.
Ранее под Сочи ЗРПК «Панцирь-С1» не вписался в поворот и перевернулся.