В Минобороны России открестились от нанесения авиаударов ВКС в Идлибе
В Министерстве обороны России опровергли информацию о нанесении ударов российской стороной по демилитаризованной зоне Идлиб в Сирии, передает ТАСС.
В ведомстве заявили, что ранее появлявшаяся информация в СМИ о нанесении авиаударов является недействительной.
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«ВКС России никаких ударов по целям в зоне деэскалации «Идлиб» не наносили», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил нанесение ударов по Сирии.