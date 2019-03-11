В Минобороны России открестились от нанесения авиаударов ВКС в Идлибе

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В Министерстве обороны России опровергли информацию о нанесении ударов российской стороной по демилитаризованной зоне Идлиб в Сирии, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что ранее появлявшаяся информация в СМИ о нанесении авиаударов является недействительной.

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«ВКС России никаких ударов по целям в зоне деэскалации «Идлиб» не наносили», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил нанесение ударов по Сирии.