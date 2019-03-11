КНР станет посредником в урегулировании конфликта Индии и Пакистана
Китай станет посредником в урегулировании в пакистано-индийском конфликте. Об этом сообщает Global Times.
По данным издания, КНР не планирует занимать чью-либо сторону в этих трениях и будет содействовать примирению сторон.
Как отмечается, в Индии не все поддерживают инициативы Китая, видя в них геополитическую угрозу.
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При этом Пакистан полностью поддерживает позицию Пекина.
Ранее сообщалось, что Индия сбила беспилотник Пакистана.