КНР станет посредником в урегулировании конфликта Индии и Пакистана

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Китай станет посредником в урегулировании в пакистано-индийском конфликте. Об этом сообщает Global Times.

По данным издания, КНР не планирует занимать чью-либо сторону в этих трениях и будет содействовать примирению сторон.

Как отмечается, в Индии не все поддерживают инициативы Китая, видя в них геополитическую угрозу.

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При этом Пакистан полностью поддерживает позицию Пекина.

Ранее сообщалось, что Индия сбила беспилотник Пакистана.