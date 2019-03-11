США проведут наблюдательный полет над Россией

Врио начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин заявил, что миссия США и Норвегии 11-16 марта выполнит наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, наблюдательный полет состоится в период с 11 по 16 марта.

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Он также добавил, что полет пройдет в рамках реализации международного договора по открытому небу.

Шишин подчеркнул, что российские специалисты будут контролировать строгое соблюдение параметров полета.

Ранее сообщалось, что у границ России заметили самолеты НАТО.