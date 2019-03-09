Эрдоган призвал не связывать С-400 с безопасностью НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, передает ТАСС.

«Покупаемые нами С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, США или F-35. Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны», — заявил он.

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Ранее Таийп Эрдоган объявил об закрытии сделки по приобретению у России ЗРК С-400 и заявил, что возможна новая сделка по ЗРК С-500.

По словам Эрдогана, «шагов назад быть не может».