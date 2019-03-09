Участник войны в Донбассе предложил Киеву вернуть Крым, продав его США

Участник войны в Донбассе Евгений Яранцев рассказал, как Киев может вернуть себе полуостров при помощи США, передает РИА «Новости».

Яранцев заявил, что, если украинские власти выделят ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму, те смогут их перепродать американской стороне. После этого Киев сможет вернуть себе полуостров.

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«Я имею право получить там свои два гектара земли. Дайте мне их. Они могут быть объектом купли-продажи, особенно если эти гектары находятся под Крымским мостом, именно у выхода на полуостров», — добавил Яранцев.

По мнению мужчины, этот план может сработать и он будет эффективнее санкций.

«А потом мы запретим пользоваться мостом, который неясно почему построен без ведома хозяина этой земли», — заключил Яранцев.

Ранее в Крыму ответили на запрет США на признание полуострова российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.