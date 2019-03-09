Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным

В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов. Об этом сообщает RT.

По словам ведущего конструктора проекта Виталия Логинова, самолет, который будет оснащен этим двигателем, будет сертифицирован в следующем году.

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«Серийное производство ВК-800 будет развернуто сразу после получения сертификата», — говорится в материале.

Уточняется, что такой двигатель установят на отечественных винтокрылых машинах вместо иностранных аналогов, а также на вертолетах «Ансат», Ка-226, Ка-126 и Ми-54.

Ранее сообщалось, что Россия начала создавать самолет на замену «Руслану».