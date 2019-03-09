Армия Сирии атаковала позиции боевиков в Идлибе

Армия Сирии в ответ на атаки боевиков нанесла удары по позициям террористической организации «Джабхат ан-Нусра» на юге Идлиба, передает SANA.

Согласно имеющейся информации, подразделения сирийской армии обстреляли позиции террористов в Кафр-Зите и Хан-Шейхуне при помощи ракетных и артиллерийских ударов, в результате чего некоторые боевики пострадали или погибли.

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Ранее сообщалось, что боевики обстреляли поселок в окрестностях Алеппо.

«Джабхат ан-Нусра» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.