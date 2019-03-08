США сделали выбор между дипломатическими военным давлением на Венесуэлу

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Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что США на данный момент выбрали дипломатическое, экономическое и финансовое, а не военное давление на Венесуэлу. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что в будущем Вашингтон не исключает возможности применения военной силы в Венесуэле, поскольку «это опасный мир», и предсказать, как сложится ситуация, нельзя.

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«Но это не тот путь, которому мы решили следовать. Мы решили сейчас следовать пути дипломатического, экономического и финансового давления для поддержки народа Венесуэлы», — заявил Абрамс.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил отправку американских военных в Венесуэлу.