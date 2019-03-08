Россия и Турция начали патрулирование в Идлибе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале патрулирования турецкой и российской стороны в сирийской провинции Идлиб, передает Anadolu.

Отмечается, что Россия и Турция будут патрулировать разные зоны. Турция займется демилитаризованной зоной, а российская сторона — внешним периметром зоны деэскалации.

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«Совместное патрулирование Турции и России в Идлибе важно с точки зрения сохранения режима прекращения огня и обеспечения стабильности на северо-западе Сирии», — добавил Акар.

Уточняется, что совместное патрулирование начнется 8 марта.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция провели учения в Черном море.