В Крыму поблагодарили Меркель за отказ от «провокаций» у границ России
Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что крымчане благодарны канцлеру Германии Ангеле Меркель за отказ от морских маневров у берегов полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Крымчане благодарны Германии за благоразумие и нежелание идти на провокации», — сказал Гемпель.
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По его словам, США подталкивают ФРГ к «неадекватным действиям» против России.
Он также добавил, что Россия не допустит провокаций у своих границ.
Ранее СМИ сообщили, что Меркель отказала США в проведении маневров на границе с Россией.