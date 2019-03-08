В Крыму поблагодарили Меркель за отказ от «провокаций» у границ России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/117/12172117/angela-pic905-895x505-41706.jpg">

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что крымчане благодарны канцлеру Германии Ангеле Меркель за отказ от морских маневров у берегов полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Крымчане благодарны Германии за благоразумие и нежелание идти на провокации», — сказал Гемпель.

Реклама

По его словам, США подталкивают ФРГ к «неадекватным действиям» против России.

Он также добавил, что Россия не допустит провокаций у своих границ.

Ранее СМИ сообщили, что Меркель отказала США в проведении маневров на границе с Россией.