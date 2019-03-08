Американский генерал объявил о реформе армии из-за России и КНР
Директор Центра совершенствования боевых навыков американский генерал-лейтенант Эрик Уэсли заявил, что из-за растущего российского и китайского потенциала в США придется провести военную реформу, сообщает SNAS.
Уэсли отметил, что около 15 лет американская армия сражалась в основном против террористических группировок, а для борьбы с «серьезными противниками» требуется другая структура ВС и тактика ведения боя.
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По его словам, американской армии необходимо совершенствоваться в соответствии с доктриной «разносферных операций».
Ранее сообщалось, что Китай усовершенствовал военный арсенал для восстановления контроля над Тайванем.