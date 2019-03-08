В ДНР обвинили Украину в нарушении «весеннего» перемирия

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Руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что украинские военные нарушили режим прекращения огня, вступивший в силу в Донбассе с 8 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина нарушила режим прекращения огня «буквально через пять минут» после вступления в силу «весеннего» перемирия.

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Он также добавил, что ВСУ пять раз открыли огонь по территории ДНР.

Якубов подчеркнул, что украинские силовики выпустили восемь мин по территории ДНР.

Ранее сообщалось, что в ДНР заявили о прекращении огня.