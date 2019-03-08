«Стягивают все силы НАТО»: эксперт о стратегии США в Арктике

<img src="//img.gazeta.ru/files3/759/11692759/upload-AP_18071621027744-pic905-895x505-29680.jpg">

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что США создают в Арктике «атмосферу выдавливания» России. Своим мнением он поделился с телеканалом «Звезда».

Кошкин рассказал, что в США однажды «вдруг осознали», что находятся на «на обочине счастливой дороги жизни в Арктику». При этом Россия, по словам эксперта, находится «впереди» — такой вывод он сделал, указав на количественное превосходство российского арктического флота над американским. Также, добавил Кошкин, США «стягивают» в арктический регион «все силы НАТО», чтобы они «пробили» путь для Соединенных Штатов.

Реклама

«Стали льды отступать, и вдруг кладовая планеты открывает свои запасы. А Соединенные Штаты Америки не у дел», — добавил Кошкин.

Ранее глава Европейского командования ВС США генерал Кертис Скапарротти заявил, что США предприняли меры для сдерживания России в Арктике.