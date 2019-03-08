В ДНР заявили о прекращении огня

Руслан Якубов, руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, заявил, что донецкие военные начали выполнять соблюдать режим прекращения огня. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все подразделения Донецкой народной республики приступили к выполнению режима прекращения огня», — заявил Якубов.

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Он подчеркнул, что такое решение было принято «согласно достигнутым договоренностям» сторон о перемирии с 8 марта.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе идет «война» России с Украиной, которая может быть прекращена только с помощью переговоров.