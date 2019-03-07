МИД Сирии раскритиковал доклад ОЗХО по «химатаке» в Думе

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Министерство иностранных дел Сирии прокомментировало отчет ОЗХО о «химической атаке» в сирийской Думе в апреле 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению ведомства, данный документ, в котором утверждается, что при атаке в Думе был использован хлор, искажает факты.

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В ведомстве также добавили, что доклад ОЗХО по «химатаке» ничем не отличается от предыдущих отчетов.

Ранее в Госдепе заявили, что доклад ОЗХО о «химической атаке» в сирийской Думе подтверждает виновность властей Сирии в инциденте.