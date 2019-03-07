Генсек НАТО сделал заявление о новых ядерных ракетах в Европе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО нет планов по размещению новых ядерных ракет наземного базирования в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, он обозначил позицию альянса во время пресс-конференции в Варшаве.

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«Мы не имеем намерения размещения новых ядерных ракет наземного базирования в Европе», — подтвердил Столтенберг.

При этом он обвинил Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также в размещении вблизи стран-членов НАТО ракет, которые способны нести ядерные заряды.

Ранее сообщалось, что в НАТО начали готовить оборонные меры в условиях разрыва ДРСМД.