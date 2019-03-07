Россия заинтересована в окончании конфликта на Украине

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия призывает СММ ОБСЕ интенсифицировать наблюдательную деятельность в Донбассе.

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Он также добавил, что «мандат ОБСЕ» распространяется на всю территорию Украины.

Небензя подчеркнул, что СММ должна следить за ситуацией с правами человека на Украине.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде нашли способ вернуть Донбасс Украине.