Россия заинтересована в окончании конфликта на Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия призывает СММ ОБСЕ интенсифицировать наблюдательную деятельность в Донбассе.
Реклама
Он также добавил, что «мандат ОБСЕ» распространяется на всю территорию Украины.
Небензя подчеркнул, что СММ должна следить за ситуацией с правами человека на Украине.
Ранее сообщалось, что в Верховной раде нашли способ вернуть Донбасс Украине.