В МИД России не увидели желания США работать над нарушениями ДРСМД

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова проинформировала о том, что ведомство по поручению президента страны Владимира Путина уведомило США, Белоруссию, Казахстан и Украину о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом она сказала во время брифинга.

По ее словам, решение российской стороны объясняется национальными интересами России.

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«Соответствующее официальное уведомление российский МИД 5 марта направил всем государствам-участникам ДРСМД», — сказала Захарова.

Она добавила, что американская сторона не предприняла шагов по устранению нарушений своих обязательств по ДРСМД.

«В первую очередь, речь идет о развертывании на суше пусковых установок Мк-41, с которых можно запускать ударные крылатые ракет», — заявила Захарова.

Она добавила, что это же относится к использованию беспилотников.

Ранее в США внесли закон о запрете использования средств из бюджета на нарушение ДРСМД.