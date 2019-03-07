Южнокорейские СМИ сообщили о ракетной активности на заводе в Пхеньяне

<img src="//img.gazeta.ru/files3/647/10638647/upload-2017-04-14T065215Z_994115776_RC1ABF53F5E0_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA-pic905-895x505-31388.jpg">

Национальная разведывательная служба Южной Кореи обнаружила движение грузовиков вокруг северокорейского завода Санмун-донг в Пхеньяне, где создавались межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные достигать территории США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на южнокорейские газеты JoongAng Ilbo и Donga Ilbo.

Глава южнокорейской разведки Со Хун сообщил законодателям, что связывает данную активность с ракетной программой КНДР, написала газета JoongAng Ilbo.

Реклама

Отмечается, что на данном заводе были созданы две МБР Hwasong-15. Северокорейские ракеты большой дальности могут достигать радиуса действия в 13 тыс. км (8080 миль). В конце 2017 года до переговоров с Южной Кореей и США в КНДР объявили о завершении создания «государственных ядерных сил».

В конце февраля между США и КНДР состоялся второй саммит по денуклеаризации Корейского полуострова, однако стороны разошлись без какого-либо соглашения.

Ранее сообщалось, что КНДР начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ. Работу по демонтажу в Сохэ КНДР начала в прошлом году после обещания северокорейского лидера Ким Чен Ына, сделанного во время первого саммита с президентом США Дональдом Трампом в июне 2018 года в Сингапуре.