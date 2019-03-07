Появилось видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС США над Балтикой

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Минобороны России разметило видео, на котором виден истребитель Су-27, поднимавшийся в воздух над Балтийским морем для перехвата самолета-разведчика Соединенных Штатов RC-135. Ролик размещен в твиттере ведомства.

На видеозаписи видно, как поднявшийся в воздух российский истребитель догоняет самолет США, а затем следует за ним на некотором расстоянии.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали самолет, который приближается к границам страны.