Депутат Рады объяснил, чего не хватает Порошенко для установления мира в Донбассе

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Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул считает, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть необходимые «инструменты» для установления мира в Донбассе. Видео с высказыванием Вилкула опубликовано в фейсбуке.

При этом, считает Вилкул, у Порошенко нет «политической воли для установления мира на юго-востоке Украины. Политик подчеркнул, что это якобы понимают «как украинцы, так и европейские политики».

Ранее кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что в возвращении Донбасса Украине может помочь Россия, если она станет гарантом выполнения самопровозглашенными ДНР и ЛНР новых соглашений, которые могут быть достигнуты в будущем.