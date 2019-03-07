ИГ взяло ответственность за унесший 16 жизней теракт в Афганистане

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Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяли на себя ответственность за атаку в афганской провинции Нангархар, в результате которой погибли 16 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов.

В агентстве напомнили, что ранее в среду, 6 марта, террористы-смертники и стрелок атаковали офис строительной компании в городе Джелалабад. В результате атаки погибли 16 сотрудников компании, сообщили местные власти.

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Ранее сообщалось, что при нападении боевиков «Талибана» (организация запрещена в России) в Афганистане погибли 23 человека.

«Исламское государство» и «Талибан» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.