Беспилотник США разведал обстановку вблизи Крыма

Американский самолет ВВС разведал обстановку, пролетев вдоль Черного моря. Об этом сообщает PlaneRadar.

Отмечается, что разведывательный беспилотный летательный аппарат взлетел с острова Сицилия. За день пролетел Грецию, Болгарию, Румынию, Украину и задержался вдоль Черноморского побережья России.

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Американский беспиолотник более пяти часов разведывал данные над Россией. В общей сложности он сделал не менее четырех полетов от западной оконечности Крыма до Туапсе.

Ранее сообщалось, что разведчик ВМС США пролетел вдоль черноморского побережья России.