Порошенко заявил о прибытии турецких ударных беспилотников
Президент Украины Петр Порошенко заявил о прибытии на территорию Украину турецких ударных беспилотников. Об этом сообщает Украинская правда.
Украинский лидер заявил об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
«Сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса «Байрактар», о поставках которого нам удалось договориться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом», — сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что в Киеве раскрыли детали поставки турецких беспилотников.