Порошенко заявил о прибытии турецких ударных беспилотников

Президент Украины Петр Порошенко заявил о прибытии на территорию Украину турецких ударных беспилотников. Об этом сообщает Украинская правда.

Украинский лидер заявил об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса «Байрактар», о поставках которого нам удалось договориться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве раскрыли детали поставки турецких беспилотников.