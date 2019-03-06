На Украине заявили об угрозе вторжения

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что существует угроза вторжения в страну по трем направлениям, передает РИА «Новости».

Он отметил, что военные угрозы могут быть с севера, востока и юга.

«Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения», — добавил Муженко.

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Также он напомнил, что на севере от Украины располагается и Белоруссия.

По его словам, украинская армия обладает адаптивностью и высокой мобильностью, что является стратегическим преимуществом.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины призвал население готовиться к войне с Россией.