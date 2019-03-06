Лавров обвинил США в использовании «Рукбана» для незаконного присутствия в Сирии

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США могут использовать лагерь беженцев «Рукбан» в Сирии для оправдания незаконного присутствия в республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на эту мысль наводит позиция американской стороны.

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Глава МИДа отметил, что по опросам 95% беженцев хотели бы добровольно вернуться в свои дома. При этом Россия и Сирия организовали два этой цели два гуманитарных коридора.

«Но теперь США стали заявлять, что они не выпустят беженцев из этого лагеря», — подчеркнул Лавров.

Он подчеркнул, что Москва призывает освободить беженцев из лагеря.

Ранее сообщалось, что Россия и Сирия обвинили США в срыве операции по спасению беженцев.