ABC News: разведка вступилась за Трампа в споре о СМИ

Лидеры американской разведки — директор ЦРУ Джина Хаспел и директор Национальной разведки Дэн Коутс — сделали совместное заявление, в котором прокомментировали сообщения в СМИ о брифингах с президентом США Дональдом Трампом, с ним ознакомился американский телеканал ABC News.

Коутс и Хаспел упрекнули СМИ, в которых содержатся утверждения от анонимных источников, которые «являются ложными, непродуктивными и наносят ущерб безопасности нашей страны».

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«Предположения, в том числе от бывших и неназванных сотрудников разведки, о том, что происходит на брифингах в Овальном кабинете, неверны», — говорится в совместном заявлении.

Ранее СМИ, в том числе ABC News, распространяли информацию о стиле Трампа проведения брифингов с представителями разведывательного сообщества. В частности, говорилось о том, что он больше предпочитает диаграммы и графики, а не «200-страничные отчеты».

Телеканал отмечает, что Коутс и Хаспел выступили в защиту Трампа спустя месяц после того, как глава государства публично раскритиковал их после слушаний в конгрессе, в которых они сделали заявления, противоречащие взглядам президента США, на важнейшие темы в сфере национальной безопасности, такие как Иран, Северная Корея и террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.