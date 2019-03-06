Посол рассказал об отношениях начальников генштабов России и США
Контакты на уровне руководителей генеральных штабов России и США отвечают интересам безопасности двух стран и могут оказать позитивное влияние на двусторонние отношения, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.
«К сожалению, контакты такого уровня в последние годы стали крайне редкими. Это не отвечает интересам безопасности России и США. Такие встречи позволяют укреплять доверие и взаимопонимание между нашими странами», — заявил он.
Посол добавил, что многие поддерживают запрос на оздоровление отношений между Россией и США.