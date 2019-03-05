В Совфеде отреагировали на планы США по усилению ВС в Европе
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил слова главы Европейского командования ВС США Кертиса Скапарротти о необходимости усиления военного потенциала, чтобы «сдерживать Россию», передает RT.
По его словам, Россия никому не угрожает, а нагнетание истерии командованием НАТО необходимо, чтобы «выбить» из американских налогоплательщиков побольше денег в бюджет.
«Что касается увеличения войск и сил, я думаю, что это плохая тенденция. Чем сильнее будет концентрация, тем выше вероятность возникновения прямого конфликта», — отметил Джабаров.
Он предупредил, что Россия в случае угрозы собственной безопасности примет все возможные меры «для достойного ответа».
Ранее сообщалось, что США захотели усилить войска в Европе для «сдерживания» России.