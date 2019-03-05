Медведев оценил угрозу российских ракет люксембургским огородам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российские гиперзвуковые ядерные ракеты не представляют опасности для огородов Люксембурга. Расшифровка интервью премьера изданию Luxemburger Wort приводится на сайте правительства России.

Медведеву был задан вопрос, стоит ли Люксембургу опасаться, что новые российские ракеты приземлятся в огородах жителей герцогства.

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«Наши гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, так что вашим огородам ничего не грозит», — ответил Медведев.

Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а тем более не намерена «ни на кого нападать и ни с кем воевать». Также он заявил, что в Европе станет спокойнее, если США вернут на свою территорию ядерные вооружения и ликвидируют инфраструктуру для его обслуживания.

Ранее Медведев призвал вывести ракеты США из Европы.