Кандидат в президенты США выступила за сохранение ДРСМД
Кандидат в президенты США, сенатор от демократической партии Элизабет Уоррен призвала задуматься о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) во избежание гонки вооружений в Европе, передает РИА «Новости».
Таким образом Уоррен во время слушаний в американском сенате обратилась к командующему Европейского командования вооруженных сил США генералу Кертису Скапарротти. Она подчеркнула, что США обязаны предотвратить «опасную и дорогостоящую гонку вооружений» в Европе.
«Я призываю вас подумать о том, должны ли мы вместо того, чтобы выходить из ДРСМД, удвоить усилия, чтобы вернуть Россию к соблюдению договора», — сказала Уоррен.
При этом она заявила, что словам президента России Владимира Путина о соблюдении ДРСМД «нельзя верить».
Ранее источник рассказал, что США использовали как «доказательства» нарушения ДРСМД Россией.