Кандидат в президенты США выступила за сохранение ДРСМД

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Кандидат в президенты США, сенатор от демократической партии Элизабет Уоррен призвала задуматься о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) во избежание гонки вооружений в Европе, передает РИА «Новости».

Таким образом Уоррен во время слушаний в американском сенате обратилась к командующему Европейского командования вооруженных сил США генералу Кертису Скапарротти. Она подчеркнула, что США обязаны предотвратить «опасную и дорогостоящую гонку вооружений» в Европе.

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«Я призываю вас подумать о том, должны ли мы вместо того, чтобы выходить из ДРСМД, удвоить усилия, чтобы вернуть Россию к соблюдению договора», — сказала Уоррен.

При этом она заявила, что словам президента России Владимира Путина о соблюдении ДРСМД «нельзя верить».

Ранее источник рассказал, что США использовали как «доказательства» нарушения ДРСМД Россией.