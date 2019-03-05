Источник рассказал, что США использовали как «доказательства» нарушения ДРСМД Россией

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Знакомый с ситуацией источник рассказал, что Соединенные Штаты в качестве подтверждения того, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), продемонстрировали сделанные с коммерческих спутников снимки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника фотографии были сделаны с коммерческих спутников, на них можно увидеть пусковую установку, но не ракеты. Также американская сторона указала две конкретные даты, когда якобы проводились испытания ракет.

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«Единственным фактором, который может служить подтверждением, — это телеметрия или же другие объективные данные с конкретным временем пуска ракеты и точкой взлета», — сказал источник.

Он добавил, что российская сторона никогда не получала от США подобных данных.

Ранее сообщалось, что США вышли из ДРСМД без единого совещания в Белом доме.