В Китае призвали США вернуться к ДРСМД
Официальный представитель китайского МИДа Лу Кан прокомментировал приостановку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.
По его словам, выход России и США из договора негативно отразится на мировой безопасности.
«Китай решительно против того, чтобы американская сторона отстранялась от этого договора», — сказал Лу Кан.
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Он добавил, что сторонам лучше в самые короткие сроки решить разногласия и возобновить соглашение.
Ранее сообщалось, что представитель Госдепа заявил, что США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но с рядом условий.