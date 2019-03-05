В Китае призвали США вернуться к ДРСМД

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Официальный представитель китайского МИДа Лу Кан прокомментировал приостановку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.

По его словам, выход России и США из договора негативно отразится на мировой безопасности.

«Китай решительно против того, чтобы американская сторона отстранялась от этого договора», — сказал Лу Кан.

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Он добавил, что сторонам лучше в самые короткие сроки решить разногласия и возобновить соглашение.

Ранее сообщалось, что представитель Госдепа заявил, что США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но с рядом условий.