Минобороны: США блокируют выход беженцев из сирийского лагеря Эр-Рукбан
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что военные США заблокировали выход сирийских беженцев из лагеря Эр-Рукбан. Заявление Купчишина передает РИА «Новости».
По его словам, США не выпускают беженцев из лагеря, несмотря на «принятые меры».
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«[США] отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55-км зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе», — сказал Купчишин.
Генерал-майор также напомнил, что правительство Сирии гарантировало беженцам безопасность и упрощенную процедуру восстановления документов.
Ранее в Минобороны заявляли, что США не пустили колонны с беженцами в Эт-Танф.