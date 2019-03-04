В Германии сочли неправильным намерение Польши «запугать» Россию

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Журналист немецкого издания Neues Deutschland Феликс Яйтнер в статье «Шаг в неправильном направлении» высказался по поводу военных расходов Польши.

Согласно тексту материала, Польша является «образцовым членом НАТО», поскольку является одной из немногих стран, которые тратят на оборону около 2% ВВП, чего требует президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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«Цель запланированного наращивания вооружений [Польши] настолько же проста, насколько и неверна: запугать врага — в данном случае Россию», — пишет Яйтнер.

Как отмечается, из-за намерений НАТО по увеличению расходов, размещения американской военной базы на польской территории и возможности принятия в блок новых членов напряженность на европейском континенте растет и может привести к появлению на континенте нескольких лагерей.

Ранее ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом.