В Подмосковье военно-транспортный самолет Ан-26 выкатился за пределы ВПП
При посадке на один из подмосковных аэродромов военно-транспортный самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Представители военного ведомства уточнили, что в результате инцидента экипаж и пассажиры самолета не пострадали. Отмечается, что воздушное судно возобновит полеты после оценки, которую проведет инженерно-технический состав.
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О повреждениях самолета информации не поступало.
В августе прошлого года сообщалось, что Ан-26 впервые совершил посадку на шоссе.