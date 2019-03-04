В ДНР назвали «похищением» переход донецкой танкистки на сторону ВСУ

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Представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР заявил, что бывшая командир танкового экипажа Светлана Дрюк не переходила на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), а была похищена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Дрюк заявила в интервью украинским СМИ, что перешла на сторону ВСУ по «личным мотивам».

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Представители ДНР в свою очередь заявили, что Дрюк «похитили противники». Также, по их данным, в начале текущего года она была уволена из рядов народной милиции ДНР по собственному желанию из-за ухудшения здоровья.

Представитель добавил, что «операция по похищению Дрюк» была проведена на территории Молдавии. Он заверил, что в настоящее время с ней работают «украинские спецслужбы и пропагандисты», которые используют «изуверские» методы воздействия посредством детей, родных и близких.