Командир танкового экипажа ДНР перешла на сторону ВСУ

Светлана Дрюк, которая воевала за самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) и командовала женским танковым экипажем, перешла на украинскую сторону. Об этом сообщает телеканал «1+1».

Уточняется, что она воевала на стороне ДНР с 2014 года. Впоследствии она покинула территорию республики и перешла на сторону ВСУ под предлогом прохождения лечения в России. Когда дети Дрюк оказались на подконтрольной Киеву территории, она призналась в содеянном.

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Согласно имеющейся информации, Дрюк перешла на сторону Украины из-за «личного мотива».

«Я имею здесь, надеюсь, друга, который мне намного ближе сейчас. Да [он сотрудник спецслужбы]», — сказала Дрюк.

Ранее сообщалось, что в Раде нашли способ вернуть Донбасс Украине.