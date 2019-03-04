Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире
Представитель индийского министерства обороны подполковник Девендер Ананд заявил, что военные из Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире, передает РИА «Новости».
Он рассказал, что пакистанская армия открыла огонь поздно ночью.
«Пакистанская армия без причин нарушила режим прекращения огня, совершив обстрел по сектору Акнур», — отметил Ананд.
Также он добавил, что в ответ на это индийские военные то же открыли огонь.
«Перестрелка прекратилась примерно в 06.30 (04.00 мск)», — подчеркнул Ананд.
Генерал не уточнил, были ли жертвы в перестрелке военных из двух стран.
Ранее Пакистан обвинил Индию в гибели мальчика из-за артобстрела в Кашмире.
Кризис в отношениях Индии и Пакистана обострился после 14 февраля. Тогда смертник подорвал себя возле военных в северном индийском штате Джамму и Кашмир. В результате взрыва самодельной бомбы в Индии погибли 40 полицейских.