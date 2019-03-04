В Германии китайские ракеты сочли угрозой для России
Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что китайские ракеты могут навредить России. Об этом она рассказала Focus.
Она отметила, что избежать угрозы можно включением китайской стороны в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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«Китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские — для Европы», — подчеркнула фон дер Ляйен.
2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД.
Ранее сообщалось, что в НАТО сочли неприемлемыми слова Путина, который заявил о возможном нацеливании ракет на страны альянса, если США разместят вооружение в Европе после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).