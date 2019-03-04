СМИ сообщили о гибели мирных жителей при авиаударе коалиции США

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Государственный сирийский телеканал Ikhbariya сообщил со ссылкой на источники, что в результате применения международной коалицией во главе с США белого фосфора погибли мирные жители деревни Багуз на юго-востоке Сирии, передает РИА «Новости».

Сообщается, что мирные жители, среди которых есть женщины и дети, погибли и получили ранения в результате авиаударов американской коалиции с запрещенным международными конвенциями белым фосфором по району ферм в Багузе в провинции Дейр-эз-Зор.

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Точное число жертв и пострадавших источники Ikhbariya не приводят.

Использование белого фосфора запрещено конвенцией ООН и рядом других международных конвенций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в применении белого фосфора в Сирии.