СМИ сообщили о гибели мирных жителей при авиаударе коалиции США
Государственный сирийский телеканал Ikhbariya сообщил со ссылкой на источники, что в результате применения международной коалицией во главе с США белого фосфора погибли мирные жители деревни Багуз на юго-востоке Сирии, передает РИА «Новости».
Сообщается, что мирные жители, среди которых есть женщины и дети, погибли и получили ранения в результате авиаударов американской коалиции с запрещенным международными конвенциями белым фосфором по району ферм в Багузе в провинции Дейр-эз-Зор.
Точное число жертв и пострадавших источники Ikhbariya не приводят.
Использование белого фосфора запрещено конвенцией ООН и рядом других международных конвенций.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в применении белого фосфора в Сирии.