Трамп призвал сэкономить на военных учениях с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной отмены военных учений с Южной Кореей является желание сэкономить миллионы долларов, а также улучшить отношения с Северной Кореей, передает РИА «Новости».

Ранее Пентагон сообщил, что США и Южная Корея договорились прекратить серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle.

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«Причина, по которой я не хочу военных учений с Южной Кореей — это сэкономить сотни миллионов долларов США, которые нам не возмещаются», — заявил Трамп.

Президент также добавил, что кроме того, в данный момент «снижение напряженности с Северной Кореей — хорошая вещь».