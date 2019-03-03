Сирийская армия отбила вторую за сутки атаку боевиков
Сирийская армия отбила вторую за сутки атаку террористов на ее позиции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военный источник.
Он сообщил, что группа террористов напала на позиции в районе горы аль-Кальа на севере провинции Латакия, используя минометы, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие среднего и крупного калибра.
Реклама
В результате сражений двое сирийских военных получили ранения.
В ноябре при обстрелах боевиками населенного пункта Сафсара в провинции Латакия погибли 18 сирийских военных.