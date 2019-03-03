США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения
США и Южная Корея приняли решение о прекращении совместных военных учений, чтобы ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап».
Отмечается, что военные США и Республики Корея отказались от командно-штабных учений Key Resolve и Foal Eagle.
В «Ренхап», ссылаясь на корейское минобороны, добавили, что такое решение было принято во время телефонного разговора корейского министра нацобороны Чон Гён Ду и и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана. Отмечается, что он состоялся в субботу, 2 марта.
В Пентагоне подтвердили, что серии американо-корейских учений Key Resolve и Foal Eagle будут прекращены.
Ранее агентство Reuters сообщало, что США и Южная Корея решили сократить масштабы военных учений.