США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения

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США и Южная Корея приняли решение о прекращении совместных военных учений, чтобы ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап».

Отмечается, что военные США и Республики Корея отказались от командно-штабных учений Key Resolve и Foal Eagle.

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В «Ренхап», ссылаясь на корейское минобороны, добавили, что такое решение было принято во время телефонного разговора корейского министра нацобороны Чон Гён Ду и и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана. Отмечается, что он состоялся в субботу, 2 марта.

В Пентагоне подтвердили, что серии американо-корейских учений Key Resolve и Foal Eagle будут прекращены.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США и Южная Корея решили сократить масштабы военных учений.