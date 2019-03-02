Сирийские СМИ обвинили Запад в применении запрещенного белого фосфора

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Источники проинформировали о том, что возглавляемая США международная коалиция якобы применила запрещенный белый фосфор во время бомбардировок в Дейр-аз-Зоре, передает SANA.

По данным местных жителей, бомбардировки осуществлялись по району деревни Багуз под предлогом борьбы с последним оплотом террористов.

Ранее сообщалось, что в результате удара коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 40 мирных жителей.