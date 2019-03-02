В Совфеде рассказали, чем закончится получение Украиной €50 млн от ЕС

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко о выделении стране Евросоюзом (ЕС) €50 млн в рамках спецпроекта, направленного в том числе на обеспечение безопасности Азовского побережья. Об этом сообщает RT.

По мнению Цекова, необходимости в создании дополнительной системы безопасности в регионе нет.

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«А если какая-то опасность и возникает, то только от действий нынешнего руководства Украины и, прежде всего, президента», — сказал Цеков.

Он добавил, что ЕС намеревается выделить определенные средства, но это свидетельствует о том, что в Европе не слишком хорошо понимают ситуацию на украинской территории.

«Предоставлять Киеву деньги в этой ситуации на обеспечение безопасности побережья — крайне необоснованное и непродуманное решение», — заявил Цеков.

Он добавил, что выделение указанной суммы может закончиться «разворовыванием». Кроме того, Цеков допустил, что слова Порошенко могут быть предвыборной агитацией.

Ранее Порошенко заявил о выделении Евросоюзом €50 млн на безопасность на Азове.