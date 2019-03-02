Порошенко увеличил зарплату украинским военным
Украинский лидер Петр Порошенко повысил заработную плату украинским военным, служащим в Донбассе. Об этом сообщает ФАН.
«Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой», — заявил Порошенко.
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Теперь с 1 апреля 2019 года военные-контрактники будут получать более 10 тыс. гривен (более 24 тыс. руб.), а участвующим в операции в Донбассе станут выплачивать 20 тыс. гривен (около 50 тыс. руб.).
Кроме того, Порошенко отметил, что меньше 12 тыс. гривен (около 30 тыс. руб.) никто из военных не должен получать.