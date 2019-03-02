Порошенко увеличил зарплату украинским военным

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Украинский лидер Петр Порошенко повысил заработную плату украинским военным, служащим в Донбассе. Об этом сообщает ФАН.

«Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой», — заявил Порошенко.

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Теперь с 1 апреля 2019 года военные-контрактники будут получать более 10 тыс. гривен (более 24 тыс. руб.), а участвующим в операции в Донбассе станут выплачивать 20 тыс. гривен (около 50 тыс. руб.).

Кроме того, Порошенко отметил, что меньше 12 тыс. гривен (около 30 тыс. руб.) никто из военных не должен получать.

Ранее Верховная рада приняла дефицитный бюджет на 2019 год.