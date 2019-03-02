Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии

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Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с индийской коллегой Нирмалой Ситхараман на фоне обострения конфликта с Пакистаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как отмечается, Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью индийских военных в результате теракта 14 февраля 2019 года.

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«В ходе телефонного разговора министрами обороны двух стран отмечена важность наращивания взаимодействия в борьбе с террористическими угрозами», — подчеркнули в Минобороны.

Уточняется, что они также обсудили сотрудничество между странами и перспективы его развития в военной и военно-технической сферах.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Пакистан урегулировать конфликт с Индией.