Соперники России готовятся к войнам с «высокотехнологичным противником»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что геополитические соперники России подготавливаются к войнам с «высокотехнологичным противником», передает РИА «Новости».

Герасимов отметил, что в настоящее время конфликты характеризуются привлечением средств экономического, политического, информационного противоборств.

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«Между тем, геополитические соперники России не скрывают, что собираются достигать политические цели не только в ходе локальных конфликтов с ограниченными целями. Они готовятся к ведению войн с «высокотехнологичным противником», с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха, моря и из космоса», — добавил Герасимов.

В этих условиях Россия должна быть готова к ведению войн с использованием «классических» и «асимметричных» способов действий, подчеркнул Герасимов.

«Нам необходимо уточнить сущность и содержание военной стратегии, принципы предотвращения, подготовки к войне и ее ведения», — заключил Герасимов.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают стратегию «троянского коня» против России и Китая.